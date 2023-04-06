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Школу-гигант на 2100 мест ввели в эксплуатацию в Рассказовке

Араз Салехов
Город
Школу-гигант на 2100 мест ввели в эксплуатацию в Рассказовке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, 16 Карта всех событий

Школу-гигант на 2100 мест ввели в эксплуатацию в столичном районе Рассказовка. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Новое общеобразовательное учреждение общей площадью более 33 тысяч квадратных метров сможет принять 2100 учеников, — сказал он.

По его словам, в здании размещены классы для начальной, средней и старшей школ, специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства. Для изучения естественных и цифровых наук оборудовали лабораторно-исследовательские комплексы. На школьном IT-полигоне будут преподавать программирование и основы компьютерного дизайна.

Учебное заведение появилось по адресу поселение Внуковское, улица Бориса Пастернака, дом 16, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в жилом комплексе «Переделкино Ближнее» в Рассказовке будут работать три крупных школы и несколько детских садов. Они будут переданы городу и встроены в московскую систему образования.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке столицы планируется строительство 15 образовательных объектов по программе комплексного развития территорий (КРТ). По его словам, на участках общей площадью свыше 106 гектаров планируется строительство более чем 104 тысяч квадратных метров школ и детских садов.

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