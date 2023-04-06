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От Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка: названы новые безопасные веломаршруты «Зеленого кольца»

Лейла Алиева
Город
От Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка: названы новые безопасные веломаршруты «Зеленого кольца»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

В рамках реализации проекта «Зеленое кольцо» в столице появились новые безопасные и удобные велосипедные маршруты от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции Коптево Московского центрального кольца (МЦК).

Проект реализуется в несколько этапов. Так, специалисты уже сделали девять километров разметки веломаршрута от станции Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) до станции Коптево МЦК через парк «Покровское-Стрешнево» к Тимирязевскому парку и 36 километров от станции метро «Профсоюзная» до станции Щукинская МЦД-2 через Можайский плодовый сад, парк Победы на Поклонной горе, Филевский парк, парк «Крылатские холмы», парк Звезд и Строгинский затон.

В этом году планируется создать постоянные велополосы еще на 12 улицах города, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 24 марта в столице стартовал шестой сезон проката электросамокатов. «Вечерняя Москва» узнала о главных нововведениях этого года и правилах аренды.

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