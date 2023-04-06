Риелтор Никитина перечислила плюсы покупки жилья в столице

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Покупка жилья в столице имеет свои плюсы. Об этом рассказала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член Московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина.

Эксперт отметила, что в городе высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Также большое значение имеет транспортная доступность.

Несмотря на большое количество жителей, в Москве транспортная доступность постоянно улучшается: активно открываются новые станции метро, заработала БКЛ, появляются новые автобусные маршруты. Транспортная доступность улучшается даже для отдаленных районов Москвы.

Никитина добавила, что в Москве лучшее соотношение доли нового строительства к старому жилому фонду. Столица все активнее застраивается новыми современными жилыми домами, обновляется за счет программы реновации, передает РИАМО.

В России снизилось число желающих приобрести недвижимость. О такой статистике сообщает «СберСтрахование». Количество желающих купить собственное жилье снизилось на 16 процентов, но при этом выросла сумма, которую россияне планируют потратить на приобретение недвижимости, передает ФАН.

Цены на жилье, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки, выросли с 2020 года существенно выше, чем доходы населения. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.