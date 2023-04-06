Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ по президентской квоте

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ нового состава в рамках президентской квоты. Документ опубликован в четверг, 6 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе тех, кто вошел в состав общественной палаты, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер России Сергей Карякин, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, писатель Сергей Лукьяненко, а также директор Музея Победы Александр Школьник.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В конце февраля Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты. В Кремле отметили, что более половины предложенных кандидатур представляют творческие и профессиональные союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также иные некоммерческие организации, созданные для защиты интересов социальных и профессиональных групп.