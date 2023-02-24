Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

— Президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ, — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что более половины предложенных кандидатур представляют творческие и профессиональные союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также иные некоммерческие организации, созданные для защиты интересов социальных и профессиональных групп.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы».

В ходе мероприятия российский лидер заявил, что Российская Федерация будет последовательно и аккуратно достигать поставленных задач специальной операции на Украине.

22 февраля Владимир Путин выступил на митинге-концерте на стадионе «Лужники». Глава российского государства со сцены поздравил россиян с Днем защитника Отечества, а также спел вместе со всеми гимн и поприветствовал офицеров.