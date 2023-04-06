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Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве до плюс 15 градусов

Иссалина Аюпова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве до плюс 15 градусов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Погода в выходные будет достаточно теплая, без осадков и с нормальными показателями атмосферного давления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, 7 апреля, возможно похолодание и ночные заморозки. Но уже на следующий день, 8 апреля, низкие температуры компенсируются солнечным теплом, так как на предстоящих выходных ожидается малооблачная погода.

— Температура воздуха поднимется, ожидается от 13 до 15 градусов, несмотря на арктическое вторжение. Осадков в эти выходные ждать не стоит, выходные будут замечательные, — пообещал Ильин.

В субботу, по прогнозу специалиста, будет дуть ветер со скоростью около 5–10 метров в секунду.

— Но уже в воскресенье он ослабнет от нуля до трех метров в секунду. То есть нас ждет очень комфортная погода, которая отлично подойдет для прогулок на улице, — отметил метеоролог.

В эти выходные ожидается небольшое повышение атмосферного давления по сравнению с предыдущими днями, предупредил Ильин. В субботу оно составит 758 мм ртутного столба, а в воскресенье — 759–760 мм.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «ВМ» рассказала, как правильно подобрать одежду для весенних прогулок, чтобы не простудиться. Она предупредила, что весной особенно активны вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания.

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