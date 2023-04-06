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Житель Подмосковья, убивший соседку молотком за отказ одолжить денег, отправится в колонию на 14 лет

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Подмосковья, убивший соседку молотком за отказ одолжить денег, отправится в колонию на 14 лет
Фото: shutterstock

Суд в Подмосковье признал виновным в убийстве мужчину, который до смерти забил соседку молотком из-за отказа дать денег в долг. Об этом «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная в четверг, 6 апреля.

По ее словам, мужчину обвиняли по статьям «Убийство лица, заведомо находящего в беспомощном состоянии из корыстных побуждений» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

— На месте преступления были обнаружены остатки ДНК подозреваемого, что позволило установить причастность обвиняемого к убийству. Помимо этого было собрано достаточное количество доказательств, изобличающих мужчину в преступлении. Суд принял их во внимание и приговорил злоумышленника к 14 годам колонии строгого режима, — рассказывает Тертичная.

Убийство, о котором идет речь, произошло в Подольске днем 13 августа 2022 года. Злоумышленник пришел к соседке, чтобы одолжить денег. Когда женщина ему отказала, он набросился на нее с молотком и нанес ей травмы, несовместимые с жизнью. Преступник завернул тело в ковер и собирался вынести его ночью, однако нечаянно захлопнул дверь в квартиру. После этого мужчина сбежал в Ярославскую область, где его и задержали.

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