Житель Подмосковья убил знакомую молотком за отказ одолжить денег

Фото: Пресс-служба ГУ СК России по Московской области

Житель подмосковного Подольска забил знакомую молотком за то, что женщина отказалась дать ему в долг. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 6 сентября.

По ее словам, 13 августа злоумышленник пришел к соседке в квартиру для того, чтобы, как обычно, занять денег. Но женщина отказала на этот раз. Тогда подозреваемый решил убить знакомую, дабы найти наличные самостоятельно. Он взял в руки молоток, который нашел уже в квартире потерпевшей, и, дождавшись, когда женщина отвернется, ударил ее несколько раз по голове.

После этого подозреваемый попытался найти деньги в квартире у пострадавшей, но так ничего и не нашел. На обратном пути он увидел, что соседка еще подает признаки жизни и добил знакомую, нанеся ей еще несколько ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник завернул тело в ковер и покинул квартиру, чтобы вернуться за трупом ночью и избавиться от него. Но, когда он покинул квартиру, дверь захлопнулась.

После совершения преступления молодой человек бежал в Ярославскую область.

Когда следователи прибыли на место убийства, они нашли перчатки, по которым специалисты провели молекулярно-генетическую экспертизу. Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов смогли выделить ДНК профиль преступника, а позже и установить его личность.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленника задержали 2 сентября. Им оказался житель Подольска 2000 года рождения. На данный момент он заключен под стражу.

Другое уголовное дело возбудили по факту убийства женщины в Новой Москве. Тело гражданки с огнестрельным ранением в голове обнаружили 5 сентября.