Двухполосную дорогу построят в составе жилого комплекса в Алтуфьевском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Алтуфьево построят новую дорогу в составе жилого комплекса. Об этом в четверг.э 6 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Автомобильная дорога запроектирована с двумя полосами движения. Также вдоль нее появятся парковочные места, — рассказала она.

Участок дороги пройдут вдоль подъездного железнодорожного пути от дублера Алтуфьевского шоссе до съезда к дошкольным образовательным учреждениям. У зданий установят нерегулируемые пешеходные переходы и ограждения.

На прилегающей территории специалисты сделают пешеходные пути, нанесут тактильные полосы и установят системы средств информации и сигнализации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин анонсировал строительство десяти масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Помимо этого уже в 2023 году завершится строительство МСД. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.