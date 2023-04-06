Пьяный мужчина изнасиловал и ограбил знакомую на юге Москвы

Фото: СК РФ

Москва, Елецкая улица Карта всех событий

На юге столицы пьяный мужчина изнасиловал и ограбил знакомую. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 6 апреля.

По ее словам, преступление произошло в квартире жилого дома на Елецкой улице 2 апреля. Мужчина напал на женщину и изнасиловав ее, ушел. Через пару часов он вернулся и потребовал у пострадавшей деньги, однако получил отказ. Тогда преступник сорвал с шеи женщины золотое украшения и сбежал.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Грабеж». Сотрудники СК задержали 33-летнего подозреваемого. Фигуранта арестовали.

Другое изнасилование произошло вечером 1 апреля на севере столицы. Злоумышленник похитил знакомую, привез ее в свою квартиру, где насиловал ее до наступления следующего дня. Когда он уснул, пострадавшая смогла позвонить мужу, который вызвал полицию.