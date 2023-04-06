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Водитель грузовика насмерть сбил человека в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель грузовика насмерть сбил человека в центре Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, переулок Маяковского Карта всех событий

На территории Таганского района пешеход погиб под колесами грузовика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 6 апреля.

По ее словам, трагедия произошла в переулке Маяковского. Водитель грузовика не пропустил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, и сбил его. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водитель грузовика насмерть сбил человека в центре Москвы Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ, — заключила Нефедова.

Другое смертельное ДТП произошло в ночь на 6 апреля на Волгоградском проспекте. Водитель каршеринга выехал на встречную полосу и врезался в такси. Пассажирка такси скончалась на месте, обоих водителей госпитализировали.

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