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Олег Артемьев: Использование электромобилей в такси и каршеринге ускорит переход на экологичные технологии

Араз Салехов
Город
Олег Артемьев: Использование электромобилей в такси и каршеринге ускорит переход на экологичные технологии
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Переход на более экологичные и бережливые технологии будет происходить активнее благодаря расширению столичного парка такси и каршеринга за счет отечественных электромобилей. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

— Закупка двух тысяч электромобилей завода «Москвич» для парка такси и каршеринга, которую анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, — шаг, который как поможет внедрению новых технологий, так и даст возможность водителям освоить новый вид техники, сделать его привычным для автолюбителей, пассажиров, — сказал он.

Парламентарий подчеркнул важность выхода на столичные улицы отечественного автопрома, произведенного в Москве. По его мнению, в столице выпускается лучшая техника, над которой работают лучшие специалисты страны, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава города рассказал, что таксопарк «Яндекс.Такси» получил первые 50 автомобилей «Москвич-3». «Москвич» станет одним из основных поставщиков автомобилей для такси и каршеринга по всей стране. Также совместно с ПАО «КАМАЗ» был создан план возрождения «Москвича», который рассчитан на шесть лет.

Электромобили Москва Олег Артемьев
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