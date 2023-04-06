VK запускает амбассадорскую программу для молодежи

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Компания VK открывает новый набор на программу амбассадоров для молодежи. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

— Создание и продвижение контента, а также работа с сообществами — это одни из самых перспективных и востребованных направлений. Именно поэтому мы решили посвятить им новый сезон амбассадорской программы... Участие в программе — это отличный шанс для всех, кто хочет попасть в IT-сферу и готов проявить свой творческий потенциал, — сказал директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

По его словам, в этом году в программе открыты 1000 мест по всей стране. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет из любого уголка России.

Помимо этого, новая встреча участников проекта для молодежи «Библиотека Вдохновителей: Люди и книги, меняющие жизнь к лучшему» состоится 17 апреля в 19:00 в Зале визуальных искусств Российской государственной библиотеки. В этот день лекцию «Как и каким знаниям нужно учиться в цифровое время» проведет директор по развитию школьных и молодежных проектов социальной сети «ВКонтакте» Сергей Марданов.