Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

VK запускает амбассадорскую программу для молодежи

Араз Салехов
Общество
VK запускает амбассадорскую программу для молодежи
Фото: Unsplash

Компания VK открывает новый набор на программу амбассадоров для молодежи. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе организации.

— Создание и продвижение контента, а также работа с сообществами — это одни из самых перспективных и востребованных направлений. Именно поэтому мы решили посвятить им новый сезон амбассадорской программы... Участие в программе — это отличный шанс для всех, кто хочет попасть в IT-сферу и готов проявить свой творческий потенциал, — сказал директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.

По его словам, в этом году в программе открыты 1000 мест по всей стране. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет из любого уголка России.

Помимо этого, новая встреча участников проекта для молодежи «Библиотека Вдохновителей: Люди и книги, меняющие жизнь к лучшему» состоится 17 апреля в 19:00 в Зале визуальных искусств Российской государственной библиотеки. В этот день лекцию «Как и каким знаниям нужно учиться в цифровое время» проведет директор по развитию школьных и молодежных проектов социальной сети «ВКонтакте» Сергей Марданов.

IT-индустрия ВКонтакте Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте