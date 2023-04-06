Дебошира, пытавшегося выйти из самолета, летевшего рейсом Москва — Магадан, положили в психбольницу

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мужчину, который попытался выйти из самолета во время перелета между Москвой и Магаданом, поместили в психиатрическую лечебницу. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Мужчина перед попыткой открыть аварийную дверь во время полета начал дебоширить и нецензурно выражаться. Он вел себя агрессивно и разбил монитор, встроенный в спинку кресла самолета.

Когда летательный аппарат приземлился, злоумышленника задержали. От него не смогли добиться пояснений. Правоохранители передали пассажира медикам, в результате чего молодого человека госпитализировали в психиатрическую больницу, сообщает РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в самолете, который вылетел из Шереметьево в Магадан. Во время полета один из пассажиров начал неадекватно себя вести, после чего попробовал открыть дверь самолета и выйти.