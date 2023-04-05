Пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета в воздухе

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Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Пассажир рейса Москва — Магадан попытался выйти из самолета. Авиадебошир намеревался сделать это прямо во время полета в среду, 5 апреля.

Уточняется, что самолет вылетел из столичного аэропорта Шереметьево. Рейс выполняла авиакомпания «Россия».

Во время полета неспокойный пассажир встал с кресла и попытался открыть дверь, передает Telegram-канал Nemagadan. Окружающие люди смогли остановить авиадебошира, прокомментировав его действия с использованием нецензурной брани.

Очевидцы инцидента сообщили, что у мужчины не было признаков опьянения. Тем не менее ему предстоит пройти процедуру медосвидетельствования. После приземления авиадебошира передали сотрудникам полиции.

Житель Ульяновска в феврале в аэропорту Домодедово во время посадки начал нецензурно выражаться и не реагировал на замечания экипажа борта. Затем он покинул самолет и попытался выбежать на летное поле, но его остановили сотрудники авиационной безопасности. Мужчина объяснил свое поведение сильной боязнью полетов.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением о причинах дебошей и неадекватного поведения людей на борту самолета.