«Накопилось»: психолог Зберовский назвал основные причины дебошей на борту самолета

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Чаще всего причиной неадекватного поведения людей на борту самолета являются психические расстройства и тревожные состояния, которые обостряются в период путешествия. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психолог Андрей Зберовский.

Эмоции берут верх

По мнению эксперта, у людей, имеющих тяжелые ментальные расстройства, поведение может моментально измениться, если возникнут внешние раздражители.

— Главная причина — это аэрофобия, — сказал Зберовский. — Человек начинает паниковать, его не успокаивает ничего, он начинает задыхаться, плакать, боится умереть. Особенно часто на почве страха летать на самолетах было много конфликтов в период масочного режима, когда на борту принуждали надевать защитные элементы, а люди, страдающие аэрофобией, отказывались, так как боялись задохнуться.

Но чаще всего дебош на воздушном судне или в иных общественных местах устраивают люди, у которых накопилось много негативных эмоций и напряжения, сказал психолог.

— Стресс, усталость, нормы, которые заставляют соблюдать везде и повсюду, — все это может вызывать противоречие и желание устроить бунт. И человек начинает конфликтовать, угрожать персоналу, требовать, чтобы ему не указывали, что делать. Например, может пригрозить тем, что покончит с собой или совершит нечто чудовищное, — продолжил специалист.

Защитный механизм организма

В такие моменты, как заметил Зберовский, эмоции берут верх и пассажир не осознает, что его могут снять с рейса, оштрафовать и даже завести административное дело.

— Для остальных этот человек истероид, но его разрывают изнутри на части противоречащие чувства. И ему проще агрессировать ради собственного эмоционального состояния. Это защитный механизм организма срабатывает, — уточнил спикер.

Собеседник «ВМ» добавил, что если отвести такого человека в сторону и начать вести с ним диалог в доброжелательном формате, скорее всего, он успокоится и будет вести себя адекватно.

Постепенно пациент начинает осознавать, что перегнул палку, и может даже извиниться. Однако осознание своей неправоты наступает куда быстрее, если появляются правоохранители. Люди в форме заставляют провинившегося мгновенно «протрезветь» и забыть о страхах и тревогах.

Кстати, не последнюю роль играет и наличие людей. Когда человек находится в толпе и осознает, что за его неадекватным поведением будут наблюдать другие, — он охотнее идет «на преступление». Но как только человек оказывается в отделении, он понимает, что зрителей нет, выделяться из толпы и требовать соблюдения его прав уже неактуально. А после осознания наступает чувство вины и сожаления, заключил Зберовский.

В Сети было опубликовано видео из аэропорта Домодедово, на котором видно, как мужчина снимает с себя одежду на улице около самолета авиакомпании S7 и идет гулять по стоянке, отмахиваясь от попыток обслуживающего персонала его остановить.

Неделей ранее курьезный случай произошел и на рейсе Ставрополь — Москва. Одна из пассажирок устроила стриптиз и покусала бортпроводника.

Как выяснилось позже, пассажирка решила покурить и заперлась в туалете во время полета в зоне турбулентности. Бортпроводник почувствовал запах сигаретного дыма и попросил женщину потушить сигарету. В ответ дама накричала на сотрудника авиакомпании и почему-то разделась.

Также она предприняла попытку ворваться в кабину пилотов и громко кричала, что все умрут.