Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция изъяла 11 кустов конопли и крупную партию наркотиков из дома жителя Подмосковья

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция изъяла 11 кустов конопли и крупную партию наркотиков из дома жителя Подмосковья
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, городской округ Подольск, деревня Плещеево Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники полиции изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков и 11 кустов конопли. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 6 апреля.

По ее словам, 27-летний мужчина организовал плантацию конопли в своем частном доме в деревне Плещеево городского округа Подольск. В здании были установлены специальные лампы и особая система вентиляции. Вскоре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали хозяина плантации.

Во время обысков в его доме обнаружили 11 кустов конопли, восемь канистр с удобрениями и несколько свертков с неизвестным веществом растительного происхождения. Позже экспертиза показала, что в упаковках находилась марихуана, масса которой превысила 650 граммов.

Полиция изъяла 11 кустов конопли и крупную партию наркотиков из дома жителя Подмосковья Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств».

— Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Петрова.

Еще одна история, связанная с наркотиками, произошла на железнодорожной станции в Новой Москве. Полиция задержала мужчину, который подозрительно себя вел. У него в кармане правоохранители обнаружили пакет с метадоном.

Подмосковье Московская область Полиция МВД Подольск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте