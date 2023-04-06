Полиция изъяла 11 кустов конопли и крупную партию наркотиков из дома жителя Подмосковья

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, городской округ Подольск, деревня Плещеево Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники полиции изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков и 11 кустов конопли. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 6 апреля.

По ее словам, 27-летний мужчина организовал плантацию конопли в своем частном доме в деревне Плещеево городского округа Подольск. В здании были установлены специальные лампы и особая система вентиляции. Вскоре сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали хозяина плантации.

Во время обысков в его доме обнаружили 11 кустов конопли, восемь канистр с удобрениями и несколько свертков с неизвестным веществом растительного происхождения. Позже экспертиза показала, что в упаковках находилась марихуана, масса которой превысила 650 граммов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств».

— Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Петрова.

Еще одна история, связанная с наркотиками, произошла на железнодорожной станции в Новой Москве. Полиция задержала мужчину, который подозрительно себя вел. У него в кармане правоохранители обнаружили пакет с метадоном.