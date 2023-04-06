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Приметы и советы

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе перспективных российских брендов

Лейла Алиева
Город
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе перспективных российских брендов
Фото: Unsplash

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с фондом «Росконгресс» организует ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени». Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

В рамках форума состоится конкурс перспективных российских брендов, в котором смогут принять участие представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на крауд-платформе идея.росконгресс.рф в пяти номинациях: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии». Жюри определят до пяти победителей, которые будут отмечены высшим руководством страны на очном мероприятии форума в июне этого года. Также жюри отметит регионы с лучшими наборами мер поддержки брендов.

В конце марта в Москве начался прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние специалисты со всего мира из ИТ-сферы. В этом году количество призеров увеличится в два раза и составит 60 человек.

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