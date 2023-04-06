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Более 350 экзотических животных изъяли таможенники у пассажира в аэропорту Домодедово

Степан Жирнов
Происшествия
Более 350 экзотических животных изъяли таможенники у пассажира в аэропорту Домодедово
Фото: Пресс-служба Домодедовской таможни
Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, Домодедово терминал Т2 Карта всех событий

У пассажира, летевшего из ЮАР, изъяли более 350 экзотических животных. Об этом сообщили в пресс-службе таможни аэропорта Домодедово в четверг, 6 апреля.

По данным ведомства, россиянин возвращался из ЮАР транзитом через Эфиопию. В зеленом коридоре сотрудники таможни решили досмотреть рюкзак мужчины. Там сотрудники ведомства нашли несколько пластиковых контейнеров, в которых злоумышленник попытался провезти экзотических животных из Африки.

Там было 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, африканская длиннохвостая ящерица, большое количество различных насекомых. Среди них были и по-настоящему редкие экземпляры, например, псаммоды, которые водятся только на мысе Доброй Надежды. Некоторые животные погибли из-за резкой смены температуры и неправильных условий перевозки.

Более 350 экзотических животных изъяли таможенники у пассажира в аэропорту Домодедово Фото: Пресс-служба Домодедовской таможни

Задержанный заявил, что поймал представителей фауны лично и планировал их содержать в домашнем аквариуме. Однако расследование показало, что мужчина организовал торговлю редкими животными в интернете. Стоимость пойманных насекомых достигла 200 тысяч рублей. Таким образом мужчина не заплатил 50 тысяч рублей пошлины.

Изъятых животных передали зоозащитникам. Им оказывается необходимая ветеринарная помощь. В отношении задержанного возбуждено административное дело по статье «Недекларирование товаров».

Другое преступление произошло в аэропорту Шереметьево. Пассажир, летевший из Индии, попробовал провезти крупную партию гашиша в закрытых консервных банках.

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