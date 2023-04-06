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Разыскиваемого Интерполом убийцу задержали в центре Москвы
В центре столицы полиция задержала преступника, которого разыскивал Интерпол за убийство. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 6 апреля.
По данным собеседника «ВМ», речь идет об Олеге Губине. 45-летний мужчина, будучи под действием наркотиков, совершил убийство по неосторожности на территории Чехии. В связи с этим его объявили в международный розыск.
Еще одного преступника в центре столицы задержали в среду, 5 апреля. Эрнеста Гаммера искали более десяти лет за то, что он с ножом напал на посетителя ночного клуба в Таллине.
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Народный календарь. Древние боги и рукоделие — как правильно провести 9 апреля Народный календарь. Чего нельзя делать на Гавриила Благовестника, 8 апреля Народный календарь. Как исцелиться от всех болезней на Благовещенье, 7 апреля Народный календарь. Как уберечься от большой беды 6 апреля Народный календарь. Зачем нужна мята на Никонов день, 5 апреля
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