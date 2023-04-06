Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Разыскиваемого Интерполом убийцу задержали в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Разыскиваемого Интерполом убийцу задержали в центре Москвы
Фото: Скриншот / interpol.int

В центре столицы полиция задержала преступника, которого разыскивал Интерпол за убийство. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 6 апреля.

По данным собеседника «ВМ», речь идет об Олеге Губине. 45-летний мужчина, будучи под действием наркотиков, совершил убийство по неосторожности на территории Чехии. В связи с этим его объявили в международный розыск.

Еще одного преступника в центре столицы задержали в среду, 5 апреля. Эрнеста Гаммера искали более десяти лет за то, что он с ножом напал на посетителя ночного клуба в Таллине.

Интерпол Москва Полиция Центральный административный округ (ЦАО) Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте