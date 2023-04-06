Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы столичные автомобили с самым большим пробегом

Полина Пашкина
Город
Названы столичные автомобили с самым большим пробегом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Максимальный средний пробег среди автомобилей в Москве в возрасте от 8 лет выявили у бренда Saab, среди машин от 4 до 7 лет — у бренда Skoda, а от года до 3 лет — у ВАЗ (LADA). Такие данные привели в четверг, 6 апреля, эксперты сервиса «Автотека» от «Авито».

Исследование провели, основываясь на запросы истории автомобилей в первом квартале 2023 года.

Средний пробег московских автомобилей в возрастной группе от года до 3 лет бренда ВАЗ (LADA) составил 48 901 километр. Они возглавили рейтинг по итогам первого квартала 2023 года. Второе место у машин бренда Kia (48 239 километров), третье — Volkswagen (45 607 километров).

Лидером по среднему пробегу среди столичных автомобилей в возрасте от 4 до 7 лет стала Skoda с показателем в 130 215 километров. Второе место рейтинга досталось Ravon (123 906 километров), третье — Hyundai (119 537 километров).

Автомобили бренда Saab в Москве возглавили рейтинг среднего пробега среди машин старше 8 лет с показателем в 271 469 километров. Второе место в списке занял Dodge (228 733 километра), третье — FIAT со средним пробегом 228 259 километров.

Россияне выбрали лучшие автомобили в семи разных классах — от обычных легковых до коммерческих и семейных. Рейтинг опубликовал журнал «За рулем».

Транспорт Автомобили Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте