Названы столичные автомобили с самым большим пробегом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Максимальный средний пробег среди автомобилей в Москве в возрасте от 8 лет выявили у бренда Saab, среди машин от 4 до 7 лет — у бренда Skoda, а от года до 3 лет — у ВАЗ (LADA). Такие данные привели в четверг, 6 апреля, эксперты сервиса «Автотека» от «Авито».

Исследование провели, основываясь на запросы истории автомобилей в первом квартале 2023 года.

Средний пробег московских автомобилей в возрастной группе от года до 3 лет бренда ВАЗ (LADA) составил 48 901 километр. Они возглавили рейтинг по итогам первого квартала 2023 года. Второе место у машин бренда Kia (48 239 километров), третье — Volkswagen (45 607 километров).

Лидером по среднему пробегу среди столичных автомобилей в возрасте от 4 до 7 лет стала Skoda с показателем в 130 215 километров. Второе место рейтинга досталось Ravon (123 906 километров), третье — Hyundai (119 537 километров).

Автомобили бренда Saab в Москве возглавили рейтинг среднего пробега среди машин старше 8 лет с показателем в 271 469 километров. Второе место в списке занял Dodge (228 733 километра), третье — FIAT со средним пробегом 228 259 километров.

Россияне выбрали лучшие автомобили в семи разных классах — от обычных легковых до коммерческих и семейных. Рейтинг опубликовал журнал «За рулем».