Фото: shutterstock

Шведская прокуратура в настоящее время не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил прокурор Матс Юнгквист.

— В принципе, мы положительно относимся к сотрудничеству (с Россией — прим. «ВМ»), но в предварительном следствии мы фокусируемся не на том, кто это совершил, самое важное для нас — исключить, что Швеция каким-то образом была использована как платформа для этой диверсии, — цитирует Юнгквиста ТАСС.

22 марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования этого инцидента. Документ не смог набрать нужное количество голосов из-за позиции западных государств.

Россию никогда не включат в группу стран, занимающихся расследованием инцидента на газопроводах, поскольку это может раскрыть нелицеприятные подробности организованного США и некоторых стран ЕС теракта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.