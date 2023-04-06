Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Швеции заявили о неготовности сотрудничать с Россией по «Северным потокам»

Евгений Жуков
В мире
В Швеции заявили о неготовности сотрудничать с Россией по «Северным потокам»
Фото: shutterstock

Шведская прокуратура в настоящее время не видит необходимости в сотрудничестве с Россией в рамках расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил прокурор Матс Юнгквист.

— В принципе, мы положительно относимся к сотрудничеству (с Россией — прим. «ВМ»), но в предварительном следствии мы фокусируемся не на том, кто это совершил, самое важное для нас — исключить, что Швеция каким-то образом была использована как платформа для этой диверсии, — цитирует Юнгквиста ТАСС.

22 марта Совбез ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования этого инцидента. Документ не смог набрать нужное количество голосов из-за позиции западных государств.

Россию никогда не включат в группу стран, занимающихся расследованием инцидента на газопроводах, поскольку это может раскрыть нелицеприятные подробности организованного США и некоторых стран ЕС теракта. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

Швеция Россия Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте