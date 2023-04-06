Атлет Вовк отбуксировал 32-тонный самолет в Сочи и установил мировой рекорд

Фото: Пресс-служба холдинга «Аэропорты Юга»

Атлет из Санкт-Петербурга Денис Вовк вручную отбуксировал 32-тонный самолет в аэропорту Сочи, установив тем самым мировой рекорд. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба холдинга «Аэропорты Юга».

— Для рекорда использовалась техника «арм-овер-арм», перетягивая канат, упершись ногами в специальную опору. Она считается самой сложной в дисциплине, поскольку вся нагрузка приходится на руки спортсмена, — говорится в Telegram-канале холдинга.

Отмечается, что спортсмен буксировал самолет Sukhoi Superjet 100 под названием «Дербент», весящий 32,1 тонны. Атлет протащил транспортное средство на 10 метров за 42 секунды, что стало мировым рекордом в весовой категории до 90 килограммов.

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В 2022 году на Московской детской железной дороге в Кратове лучший буксировщик Ассоциации российских силачей, победитель и призер турниров по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой установил новый мировой рекорд. Он отбуксировал железнодорожный состав из двух локомотивов и пяти вагонов весом 120 тонн на 8 метров 6 сантиметров за 36,38 секунды.