На Московской детской железной дороге атлет установил мировой рекорд по буксировке состава

Фото: пресс-служба Московской железной дороги

На Московской детской железной дороге в Кратово лучший буксировщик Ассоциации российских силачей, победитель и призер турниров по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой установил новый мировой рекорд. Он отбуксировал железнодорожный состав из двух локомотивов и пяти вагонов весом 120 тонн на 8 метров 6 сантиметров за 36,38 секунд. Об этом сообщила в четверг, 11 августа, пресс-служба Московской железной дороги.

Отмечается, что спортсмен не использовал специальные приспособления типа лестницы, которая обычно для облегчения задачи крепится в железнодорожную колею, чтобы атлету было удобнее двигаться.

До настоящего времени наивысшим достижением считалась буксировка железнодорожного состава весом 75 тонн.

С 15 по 21 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также 20 августа в московском ЦПКиО имени Горького пройдет III Международный пожарно-спасательный конгресс, который откроет глава МЧС Александр Куренков. Открытие конгресса при участии министра начнется в 11:00 19 августа.