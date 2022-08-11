Международный пожарно-спасательный конгресс пройдет в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

С 15 по 21 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также 20 августа в московском ЦПКиО имени Горького пройдет III Международный пожарно-спасательный конгресс, который откроет глава МЧС Александр Куренков. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Отмечается, что открытие конгресса при участии министра начнется в 11:00 19 августа. В этот день в рамках деловой программы пройдет более 30 мероприятий, которые включают в себя панельные дискуссии, пленарное заседание, круглые столы, конференции и семинары.

В рамках конгресса пройдет демонстрация программ просветительского кластера «Команда профессионалов» и интерактивной площадки «Пожарный олимп».

Кроме того, состоятся спортивные и общественные мероприятия в честь 85-летия пожарно-спасательного спорта, выставка и показы современной пожарно-спасательной техники, в том числе лесопатрульного комплекса для обеспечения пожарной безопасности. Наконец, 20 августа в Парке Горького в рамках мероприятия пройдут спортивные состязания и турниры, фестивали, шоу-программа и гала-концерт.

Более 250 часов встреч с экспертами и лекций было проведено в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Мероприятие проходило в период с 5 июля по 5 августа. Площадку форума «Москва — пространство возможностей» за месяц работы посетили более двух тысяч человек.