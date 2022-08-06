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Шатер «Москва — пространство возможностей» на форуме «Территория смыслов» посетили более 2 тысяч человек

Полина Долганова
Город
Шатер «Москва — пространство возможностей» на форуме «Территория смыслов» посетили более 2 тысяч человек
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более 250 часов встреч с экспертами и лекций было проведено в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Мероприятие проходило в период с 5 июля по 5 августа. Площадку форума «Москва — пространство возможностей» за месяц работы посетили более двух тысяч человек.

— За месяц на нашей площадке прошло свыше 120 событий, а их участниками стали более двух тысяч человек и 220 экспертов, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

По ее словам, гости площадки узнали много нового о деятельности столичных властей, работе молодежных проектов и возможностях для развития Москвы, передали на официальном сайте мэра столицы.

Накануне выставка «Город для каждого» и форум «Мой район» открылись в городе, в их рамках жители смогут оценить глобальный масштаб перемен в столице. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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