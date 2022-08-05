Собянин рассказал об открывшихся выставках «Город для каждого» и «Мой район»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице начали свою работу выставки «Город для каждого» и форум «Мой район». В рамках событий горожане смогут оценить глобальный масштаб перемен в городе. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Москва в обыденном представлении ассоциируется с Кремлем, «Сити», Арбатом и Тверской, с «Зарядьем» и Парком Горького, ВДНХ, МГУ и Большим театром. Но если спросить конкретного москвича, то, помимо этих знаковых мест, он, конечно, назовет свой район, в котором вырос и живет. Черемушки, Бибирево, Зеленоград, — сказал он.

В рамках выставки «Город для каждого» для москвичей подготовили более 200 мероприятий: экскурсии, театральные представления и концерты, культурно-образовательные мероприятия и так далее. Посетить ее можно в Манеже до 21 августа.

Экспозиция расположилась на двух этажах, а ее площадь составила порядка 1,6 тысячи квадратных метров. Для посетителей были открыты фуд-маркет, лаундж-зона, зона спортивных активностей и многое другое. Кроме того, пространство поделили на 13 тематических зон.

Выставка-форум «Мой район» стартовала 5 августа в Гостином Дворе и продлится до 6 августа. Отмечается, что во время посещения москвичи смогут познакомиться с результатами и планами программы «Мой район».

Всего организаторы подготовили более 400 мастер-классов. Они посвящены различным темам: воркаут, бокс, танцы, управление роботом и так далее. Также на форуме было организовано 16 тематических зон. Они представляют собой популярные места, где проводят свое время жители столицы, отметил Собянин в своем блоге.

До этого Сергей Собянин посетил форум «Мой район», где обратился к гостям и рассказал о качественных изменениях в различных сферах жизни столицы. Он отметил, что в городе в настоящее время проходит масштабная программа благоустройства.