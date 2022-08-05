Собянин посетил посвященный вопросам развития Москвы форум «Мой район»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил форум «Мой район», где обратился к гостям и рассказал о качественных изменениях в различных сферах жизни столицы. Об этом стало известно в пятницу, 5 августа.

— Одна из первых и самых больших программ, которую мы с вами задумали и реализовали, это, по сути дела, реконструкция парков Москвы, создание новых парковых территорий. Я много читаю, смотрю, слежу, как развиваются другие мегаполисы мира, — сказал он.

Глава города добавил, что сегодня в городе проходит масштабная программа благоустройства. Для комфорта москвичей специалисты привели в порядок парки, благоустроили 36 набережных, проводится строительство новых дорог и так далее.

До этого Сергей Собянин рассказал, что почти 95 процентов москвичей выбирают образовательное учреждение для детей рядом с домом. Он отметил развитие здравоохранения в Москве. По его словам, за 9–10 месяцев в столице научились создавать новую поликлинику на месте старой.

Кроме того, мэр столицы сообщил, что новые станции метро и МЦК появились в 66 районах Москвы. Строительство БКЛ позволит открыть новые станции в 26 районах города.