Собянин: Около 95 процентов горожан выбирают школу для детей рядом с домом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 95 процентов москвичей выбирают образовательное учреждение для детей рядом с домом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 5 августа.

— Не менее важно, чтобы в каждой школе было качественное образование, чтобы наши дети, независимо от того в какой школе и в каком районе они живут, получали бы классное образование и имели возможность поступать в ведущие вузы нашей страны. И сегодня 95 процентов москвичей выбирают школу рядом со своим домом, — рассказал он.

Кроме того, мэр отметил развитие здравоохранения в Москве. По его словам, за 9–10 месяцев в столице научились создавать новую поликлинику на месте старой. Так, до конца года в городе возведут 200 новых поликлиник, передает агентство городских новостей «Москва».

В этом году в Троицком и Новомосковском округах построят 16 новых школ. Уточняется, что всего на территории округов с 2012 года было построено и введено в эксплуатацию более 100 зданий образовательных организаций почти на 43 тысячи мест — 70 детсадов и 31 школа.