Собянин сообщил, что новые станции метро и МЦК появились в 66 районах Москвы

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Новые станции метро и МЦК появились в 66 районах Москвы. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, строительство БКЛ позволит открыть новые станции в 26 районах Москвы.

— Сегодня Большая кольцевая линия, помимо того что она, в принципе, разгрузит все центральные радиальные направления метро, придет в 26 районов, — заявил Собянин.

Он добавил, что строительство хорд, которые проходят через 56 районов столицы и повышают транспортную доступность, снизит объем вредных выбросов в атмосферу на 20 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Новую трассу между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московским скоростным диаметром (МСД) максимально интегрируют в дорожную сеть. Она будет иметь 15 съездов на районные улицы и проезды, сообщил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он уточнил, что в общей сложности в рамках проекта построят и реконструируют около 15 километров дорог, а также обустроят 2,4 километра дорожек для велотранспорта.