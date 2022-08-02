Андрей Бочкарев: Новая дорога от ТТК до МСД будет иметь 15 съездов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Новую трассу между Третьим транспортным кольцом (ТТК) и Московским скоростным диаметром (МСД) максимально интегрируют в дорожную сеть. Она будет иметь 15 съездов на районные улицы и проезды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Проектом новой трассы предусмотрено строительство дополнительных съездов на МСД, ТТК, проспект Мира, 5-й, 7-й и 13-й проезды Марьиной Рощи, Огородный проезд, а также на улицы Валаамская, Веткина, Гиляровского, Руставели, Фонвизина и Шереметьевская, Водопроводный переулок и местные проезды, — отметил заммэра.

Он уточнил, что в общей сложности в рамках проекта построят и реконструируют около 15 километров дорог, а также обустроят 2,4 километра дорожек для велотранспорта.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что проект также предусматривает строительство подъездной дороги с зоной для парковки большегрузного транспорта расположенных поблизости предприятий.

— А для организации движения пассажирского транспорта обустроят отстойно-разворотную площадку со зданием конечной станции, — рассказала она.

Возле ТПУ «Рижская» установят дополнительные светофоры, оборудуют наземные пешеходные переходы и парковки для такси, заключила Княжевская.

Кроме того, новый надземный пешеходный переход появится на проспекте Мира. Он свяжет реорганизуемую территорию Рижского грузового двора с ТПУ «Рижская».

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, строительство северного участка Московского скоростного диаметра в границах МКАД будет полностью завершено в сентябре этого года. С открытием движения от транспортной связки с Северо-Западной хордой до Дмитровского шоссе завершится формирование участка МСД на северо-востоке столицы.