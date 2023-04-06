СМИ: Израиль обстрелял южные районы Ливана

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Израильская армия нанесла удар по окрестностям города Тир на юге Ливана. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на ливанские органы госбезопасности.

— Израиль обстрелял окраины населенного пункта Клайла недалеко от города Тир в южном Ливане, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля, передает РИА Новости.

Военные столкновения начались из-за атаки израильских полицейских в мечети Аль-Акса в Иерусалиме 5 апреля. Они ворвались в мечеть, применив светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

По информации палестинского Красного Полумесяца, полицейские не позволяли врачам добраться до места происшествия. В результате атаки пострадали почти 100 палестинцев. По итогам рейда было задержано более 400 человек.