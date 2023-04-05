Al Mayadeen: Около 100 палестинцев пострадали в ходе столкновений в мечети Аль-Акса

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Почти 100 палестинцев пострадали в среду, 5 апреля, в результате столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда были задержаны более 400 человек. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Израильские правоохранители во вторник вечером, 4 апреля, ворвались в мечеть, применив светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. По информации палестинского Красного Полумесяца, полицейские не позволяли врачам добраться до места происшествия.

27 марта протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли главный въезд в Иерусалим. Граждане страны на протяжении 12 недель митингуют в связи с проведением судебной реформы. Законопроект предполагает, что власть Верховного суда в меньшей степени будет распространяться на принятие новых законов. Роль правительства в свою очередь увеличится при назначении государственных судей. Данную инициативу предложил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Семь человек стали жертвами террористического акта, совершенного 27 января, около синагоги в районе Неве Яаков в Восточном Иерусалиме.