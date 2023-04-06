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Приметы и советы

Треш-стримера из Ивановской области задержали за истязание дочери

Степан Жирнов
Происшествия
Треш-стримера из Ивановской области задержали за истязание дочери
Фото: СК РФ

В Ивановской области задержали треш-стримера, который избивал малолетнюю дочь в прямом эфире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России в четверг, 6 апреля.

По данным ведомства, проблемы с законом у блогера начались после того, как в Сети появилось видео, на котором он унижает свою дочь, а также рассказывает о совершенных против детей преступлений. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего».

— Злоумышленника задержали и доставили в следственный отдел на допрос, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Проблемы с законом возникли и у другого треш-блогера. Полиция задержала Станислава Базарова, также известного под псевдонимом Стасик Кудрявый, за оскорбительные действия с православной иконой. В его отношении возбудили уголовное дело. Суд арестовал молодого человека до 30 мая.

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