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Полиция задержала «сына Чингисхана» Искиндирова за незаконный оборот наркотиков

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала «сына Чингисхана» Искиндирова за незаконный оборот наркотиков
Фото: Pixabay

В Саратове за незаконный оборот наркотиков полиция задержала бизнесмена Марата Искиндирова, который называл себя «сыном Чингисхана». Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Предприниматель «знаменит» тем, что открыто высказывался о насилии к людям, основанном на национальном признаке, и на том же основании нарушал трудовые права сотрудников. Об этом стало известно после того, как сам бизнесмен рассказал об издевательствах над людьми, которых он нанимает на работу, а через месяц увольняет, оскорбляя их на национальной почве.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ и МВД по Саратовской области. Во время обысков в его доме обнаружили гранату, которой он пугал людей, а также банки с наркотиками.

Как сообщили РИА Новости, в отношении Искиндирова возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла в Подмосковье. Житель деревни под Подольском организовал в своем доме плантацию конопли.

Предприниматели Саратов Наркотики Преступления Уголовные дела
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