Вьетнам заявил, что не поддерживает изоляцию России и санкции против нее

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ханой не поддерживает антироссийские ограничения и изоляцию РФ. С таким заявлением в четверг, 6 апреля, выступил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в ходе встречи с зампредом правительства России Дмитрием Чернышенко.

— Мы не поддерживаем санкции, мы не поддерживаем изоляцию России. Мы являемся ответственным членом международного сотрудничества. Мы не выбираем сторону, мы выбираем правосудие, — отметил вьетнамский политик.

По его словам, он рад развитию стратегического партнерства двух стран. Кроме того, премьер Вьетнама подчеркнул необходимость повысить качество этого сотрудничества. Чернышенко в свою очередь назвал Вьетнам «надежным и давним партнером» РФ, передает ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел Росси Сергей Лавров в феврале заявил о срыве планов западных государств по изоляции Москвы. Как он отметил, несмотря на все усилия, российская сторона смогла укрепить сотрудничество с большинством членов международного сообщества. При этом дипломат назвал нынешнюю обстановку в мире эпохой кардинальных необратимых перемен.