Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лавров заявил, что Россия сорвала планы Запада по изоляции страны

Араз Салехов
В мире
Лавров заявил, что Россия сорвала планы Запада по изоляции страны
Фото: МИД РФ

Российские власти сорвали планы западных стран по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с мировым большинством. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания с главами территориальных органов МИД в субъектах страны.

Дипломат назвал нынешнюю обстановку в мире эпохой кардинальных необратимых перемен.

— Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества, — сказал он.

Российскому государству также удается развивать все более тесные и результативные связи с мировым большинством, цитирует Лаврова РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин назвал ликвидацию России целью стран Запада. По его мнению, западные страны стремятся разделить Россию на части, чтобы помыкать ими и установить там свой контроль.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что США пытаются сорвать саммит Россия — Африка в Санкт-Петербурге. По словам дипломата, эти действия ведутся в рамках беспрецедентной кампании по политической и экономической изоляции России.

Сергей Лавров Россия США Недружественные страны Внешняя политика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте