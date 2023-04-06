Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы в честь Дня российской анимации

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День российской анимации, 8 апреля, Музей Победы проведет бесплатные мастер-классы, посвященные основам мультипликации. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба музея.

— В честь профессионального праздника всех создателей советских и российских мультфильмов музей приглашает вспомнить любимых персонажей отечественной мультипликации, которые знакомы каждому жителю нашей страны вне зависимости от возраста, а также проявить свою фантазию и окунуться в мир анимации, — рассказали в Музее Победы.

В частности, художники-мультипликаторы «Детской мультстудии» проведут бесплатный мастер-класс. Юные участники смогут познакомиться с основами мультипликации, попробовать себя в роли режиссера и художника, а также создать свой мультфильм-визитку.

Кроме того, для детей и взрослых пройдет мастер-класс «Советские мультики». Совместно с волонтерами Музея Победы участники смогут нарисовать своего любимого героя или сцену для мультфильма.

Начало мероприятий запланировано на 12:00. Для участия не нужно заранее проходить регистрацию.

В рамках проекта «Крупным планом» в Музее Победы 25 марта впервые были представлены раритеты, переданные в музейные фонды. Так, жительница столицы Юлия Колдаева отдала в дар музею вещи, принадлежавшие ее отцу Николаю Бархатлеву. Среди ценнейших раритетов оказались фотографии, документы, а также трофейные предметы времен советско-японской войны.