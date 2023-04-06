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МВФ: Раскол между США и Китаем грозит «фрагментацией мира» и бедностью

Евгений Жуков
Экономика
МВФ: Раскол между США и Китаем грозит «фрагментацией мира» и бедностью
Фото: shutterstock

Сложившаяся напряженность в отношениях Соединенных Штатов и Китая приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в более дружественные юрисдикции, что в свою очередь грозит нанести краткосрочный ущерб мировой экономике. Подобным мнением в четверг, 6 апреля, поделились эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

По их словам, общий ущерб от «фрагментации мира» может нанести ущерб в один процент глобального ВВП за пять лет и два процента в долгосрочной перспективе. Эксперты считают, что вследствие практики переноса производств сам мир, вероятнее всего, станет беднее, несмотря на появление некоторых выгодных опций.

По данным Bloomberg, этот анализ рисков стал «одним из самых громких» после пандемии коронавируса, в котором говорилось о глобальном экономическом ущербе.

В фонде также указали, что рост недоверия между двумя державами способен затронуть и банковскую систему — сбои в цепочках поставок и товарных рынках замедляют внутренний рост экономики и стимулируют инфляцию, говорится в статье.

В свою очередь главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл спрогнозировал «потерянное десятилетие» для мировой экономики. Согласно докладу организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2 процента в год.

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