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Горожанам рассказали о парках Москвы с возможностью заняться воркаутом

Евгений Жуков
Город
Горожанам рассказали о парках Москвы с возможностью заняться воркаутом
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Нескучный сад Карта всех событий

В Международный день спорта жителям столицы рассказали, в каких городских парках можно заняться воркаутом. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Воркаут-зоны есть во дворах и парках во всех столичных округах, которые могут подойти атлетам разного возраста и уровня подготовки. «Тренажерные залы» на свежем воздухе бесплатны, а еще их можно посещать абсолютно в любое удобное время.

— Если вы не знаете, как пользоваться тем или иным тренажером, — ищите на них таблички с QR-кодами или заходите на сайт «Показать за 60 секунд», — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Любой желающий может заняться воркаутом в Нескучном саду, в парке у прудов «Радуга», сквере по Олонецкому проезду, а также в ландшафтном парке «Митино» и многих других рекреационных площадках столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день спорта пригласил жителей столицы на бесплатные спортивные тренировки, проходящие в городе. Программа «Мой спортивный район» позволяет горожанам посещать занятия со специалистами Москомспорта круглогодично.

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