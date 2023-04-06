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Собянин пригласил москвичей на бесплатные городские спортивные тренировки

Полина Пашкина
Город
Собянин пригласил москвичей на бесплатные городские спортивные тренировки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день спорта, который отмечается 6 апреля, пригласил жителей столицы на бесплатные спортивные тренировки, проходящие в городе.

Программа «Мой спортивный район» позволяет горожанам посещать занятия со специалистами Москомспорта круглогодично. Тренировки проходят по вторникам, четвергам и субботам с 19:00 до 20:00.

— Проект «Спортивные выходные» — это бесплатные тренировки, которые проходят в живописных местах столицы. В некоторых случаях их проводят и именитые спортсмены, триумфаторы чемпионатов мира и Олимпийских игр, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Чтобы записаться на такие занятия, необходимо обратиться в центры госуслуг.

В рамках проекта «ГТО в Москве» горожане могут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Спортсмены, продемонстрировавшие в этом успех, могут получить золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия.

Также жителям столицы предоставлена возможность воспользоваться сервисом «Запись в секции». На нем можно найти занятия по более чем 70 популярным видам спорта. Сергей Собянин отметил, что горожане могут выбрать занятия как можно ближе к дому, которые будут проходить в удобное время.

Участники проекта «Московская ходьба» могут совместить приятное с полезным. Так, передвигаясь пешком от одной точки маршрута к другой, они видят интересные места столицы и узнают о них много нового.

Спортсмены, предпочитающие заниматься индивидуально, могут получить видеоинструкции проекта «Показать за 60 секунд». А представители старшего поколения могут выбрать что-то по душе из почти 40 направлений оздоровительных и образовательных программ «Московского долголетия».

Сергей Собянин отметил, что в столице в апреле начался беговой сезон.

Мэр рассказал, как Москва отметит 100-летие городского спорта. По словам Сергея Собянина, было принято решение сделать празднование юбилея центральным событием спортивного календаря столицы.

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