Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сильная вспышка на Солнце привела к нарушениям радиосвязи на Земле

Евгений Силаев
Общество
Сильная вспышка на Солнце привела к нарушениям радиосвязи на Земле
Фото: shutterstock

В четверг, 6 апреля, на Солнце произошла сильная вспышка, которая привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Об этом сообщила Гелиофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Отмечается, что вспышка класса М 3.0 была зафиксирована в 8:53. Она продолжалась 28 минут.

— Вспышечная солнечная активность низкая. В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 10 вспышек класса С и три всплеска класса В, — сообщили в ИПГ.

Солнечные вспышки по своей мощности разделяют на пять классов: A, B, C, M и X. Как правило, они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая провоцирует магнитные бури на Земле.

Также недавно была названа дата пика активности метеорного потока Лириды — он ожидается в ночь на 23 апреля. Астрономы прогнозируют, что будет падать до 18 звезд в час.

Радиант Лирид расположится между созвездиями Лира и Геркулес. Скорость метеоров может достигнуть 49 километров в секунду, считают специалисты. Наблюдать за уникальным явлением лучше всего под утро. Если погода будет ясной, то разглядеть поток Лириды легче всего будет из Северного полушария планеты.

Космос Солнце Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте