Сильная вспышка на Солнце привела к нарушениям радиосвязи на Земле

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В четверг, 6 апреля, на Солнце произошла сильная вспышка, которая привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Об этом сообщила Гелиофизическая служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Отмечается, что вспышка класса М 3.0 была зафиксирована в 8:53. Она продолжалась 28 минут.

— Вспышечная солнечная активность низкая. В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 10 вспышек класса С и три всплеска класса В, — сообщили в ИПГ.

Солнечные вспышки по своей мощности разделяют на пять классов: A, B, C, M и X. Как правило, они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которая провоцирует магнитные бури на Земле.

Также недавно была названа дата пика активности метеорного потока Лириды — он ожидается в ночь на 23 апреля. Астрономы прогнозируют, что будет падать до 18 звезд в час.

Радиант Лирид расположится между созвездиями Лира и Геркулес. Скорость метеоров может достигнуть 49 километров в секунду, считают специалисты. Наблюдать за уникальным явлением лучше всего под утро. Если погода будет ясной, то разглядеть поток Лириды легче всего будет из Северного полушария планеты.