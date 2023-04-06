Жилой дипломатический комплекс на Мосфильмовской улице поставлен на кадастровый учет

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Москва, Мосфильмовская улица, 42с1 Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве совместно с местным управлением Роскадастра внесли в реестр сведения о доме для иностранных специалистов по адресу улица Мосфильмовская, дом 42, строение 2. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба столичного филиала Роскадастра.

Отмечается, что площадь дипломатического комплекса превышает 22 тысячи квадратных метров. В нем на 13 этажах расположены 112 квартир и 73 нежилых помещения. Кроме того, здание оборудовано подземной парковкой на 267 машин.

— Помимо здания на кадастровый учет поставлены все элементы инженерных коммуникаций суммарной протяженностью более 1400 метров: водосток, хозяйственно-бытовая и телефонная канализация, теплосеть, сеть наружного освещения, — сообщили в пресс-службе Роскадастра.

Управлением Росреестра по Москве в рамках системной работы штабов по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства с декабря 2022 года по январь 2023-го поставлено на кадастровый учет более 50 тысяч квадратных метров социальных объектов.