Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жилой дипломатический комплекс на Мосфильмовской улице поставлен на кадастровый учет

Евгений Силаев
Город
Жилой дипломатический комплекс на Мосфильмовской улице поставлен на кадастровый учет
Фото: Alexey Orlov
Москва, Мосфильмовская улица, 42с1 Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве совместно с местным управлением Роскадастра внесли в реестр сведения о доме для иностранных специалистов по адресу улица Мосфильмовская, дом 42, строение 2. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба столичного филиала Роскадастра.

Отмечается, что площадь дипломатического комплекса превышает 22 тысячи квадратных метров. В нем на 13 этажах расположены 112 квартир и 73 нежилых помещения. Кроме того, здание оборудовано подземной парковкой на 267 машин.

— Помимо здания на кадастровый учет поставлены все элементы инженерных коммуникаций суммарной протяженностью более 1400 метров: водосток, хозяйственно-бытовая и телефонная канализация, теплосеть, сеть наружного освещения, — сообщили в пресс-службе Роскадастра.

Управлением Росреестра по Москве в рамках системной работы штабов по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию и вопросам жилищно-коммунального хозяйства с декабря 2022 года по январь 2023-го поставлено на кадастровый учет более 50 тысяч квадратных метров социальных объектов.

Западный административный округ (ЗАО) Москва Кадастровая палата
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте