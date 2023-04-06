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Politico: Макрону не удалось заставить Си Цзиньпина изменить позицию по Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Макрону не удалось заставить Си Цзиньпина изменить позицию по Украине
Фото: shutterstock

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по текущему конфликту на Украине. Об этом заявила газета Politico в четверг, 6 апреля.

В материале говорится, что лидер Поднебесной «не проявил никаких признаков изменения своей позиции» по конфликту на Украине после переговоров с французским президентом. По мнению авторов издания, Макрон призывал Си Цзиньпина осудить «агрессию России», однако глава КНР в принципе не упомянул РФ в своих заявлениях.

Politico также обратила внимание и на ошибку в протоколе, которую допустил Макрон, — на пресс-конференции он говорил почти в два раза больше, чем принимающий его Си Цзиньпин. При этом китайский лидер временами выглядел раздраженным и тяжело вздыхал, пока Макрон продолжал свою речь, говорится в статье.

Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Евросоюзом. По ее словам, Китай не является участником конфликта.

Раньше Китай старался не привлекать к себе внимания. Сейчас роль Китая на мировой арене сильно поменялась, поэтому страна не может не реагировать на крупные кризисы в разных частях планеты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Украина Эммануэль Макрон Си Цзиньпин
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