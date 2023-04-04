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В Китае сообщили о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС

Полина Пашкина
В мире
В Китае сообщили о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Фото: Pixabay

Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом (ЕС). Об этом во вторник, 4 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин.

Представитель ведомства отметила, что Китай не является участником конфликта. При этом Пекин выступает с активной поддержкой мирного урегулирования кризиса.

— Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому решению украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость, — приводит слова Мао Нин ТАСС.

Представитель МИД Китая выразила надежду, что ЕС посодействует становлению долгосрочной стабильности в регионе.

Политолог Наталья Елисеева в беседе с «Вечерней Москвой» выразила мнение о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с недавним совместным мероприятием лидеров Китая и России. Зеленский хочет обсудить озвученные в ходе встречи вопросы, хотя понимает, что Си Цзиньпин на стороне России.

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