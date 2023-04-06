Всемирный банк улучшил прогноз по динамике ВВП России на 2023 год

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Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2023 году. Ожидается, что он сократится на 0,2 процента вместо прогнозировавшихся ранее 3,3 процента. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

— Новые санкции на экспорт нефти и нефтепродуктов, как ожидается, приведут к сокращению добычи нефти на 7 процентов в 2023 году и повысят транспортные издержки для ее экспортеров, — цитирует доклад ТАСС.

По обновленным данным, снижение ВВП России в 2022 году составило 2,1 процента. В январском докладе ВБ прогнозировал снижение этого показателя в 2023 году на 3,3 процента.

В новом докладе снижение ВВП по итогам нынешнего года ожидается на 0,2 процента. Примечательно, что уже в 2024 году ВБ прогнозирует рост показателя на 1,2 процента, а в 2025 году — на 0,8 процента.

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста, заявил «Вечерней Москве» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.