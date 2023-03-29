Аналитик Беляев рассказал, как России удастся избежать «потерянного десятилетия» мировой экономики

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия имеет три преимущества перед другими экономиками мира. Они позволят стране выйти на устойчивую траекторию роста. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее главный экономист Всемирного банка (ВБ) Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие». Под ним подразумевается снижение глобального потенциального роста ВВП до 2,2 процента в год.

Собеседник «ВМ» полагает, что прогноз ВБ имеет инерционный характер и не учитывает действительно глобальные сдвиги, несущие переустройство экономической системы мира.

— Мир можно условно поделить на две части — западную и восточную. Первая во главе с США придерживается традиционной рыночной модели, и она на самом деле зашла в тупик. Перед второй во главе с Китаем открываются горизонты роста, — отметил Беляев.

При этом к России термин «потерянное десятилетие» не применим, так как у нашей страны есть ряд ключевых преимуществ, которые позволят выйти на траекторию роста, убежден экономист.

Первое преимущество — наличие продовольственной и энергетической безопасности. По словам Беляева, Россия обладает мощнейшим сельхозпотенциалом и способна обеспечивать себя энергоресурсами в необходимом объеме.

— Во-вторых, в отличие от Запада и в особенности от Европы, где рынки перенасыщены, у России есть колоссальный стимул развития внутреннего производства, — отметил Беляев.

Наконец, третье преимущество — переориентация российской экономики на Восток.

— Наши связи и переориентация на Китай, который планирует показывать повышенные темпы роста, дадут сильный экспортный потенциал. Иными словами, экспорт ресурсов в Китай даст экономике России мощный импульс, — заключил Беляев.