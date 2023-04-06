Электронная сигарета взорвалась в руке жителя Татарстана

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В Республике Татарстан юноша попал в больницу после того, как у него в руке взорвалась электронная сигарета. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (ЦРМБ).

23-летний парень признался медикам, что «ничего не понял» после взрыва электронного устройства, а затем почувствовал резкую боль в обгоревшей ладони. Пострадавший засунул почерневшую руку в таз с холодной водой и вызвал скорую помощь.

Юношу доставили в приемный покой, где у него диагностировали ожог второй степени. Врачи сделали рентген и, когда убедились, что кости не сломаны, удалили нежизнеспособные участки кожи, после чего оставили парня в хирургическом отделении. После того, как рана начнет заживать, пострадавшего выпишут на амбулаторное лечение.

Молодой человек сейчас чувствует себя намного лучше, он признался, что к электронной сигарете больше не притронется — парень всерьез задумался о том, чтобы бросить курить, говорится на сайте медучреждения.

На сегодняшний день российские органы власти активным образом разрабатывают меры по ограничению продаж подобной продукции. Например, закон о запрете вейпов для несовершеннолетних затронет все виды электронных сигарет, даже те, в которых не содержится никотин. Об этом «Вечерней Москве» рассказала зампред комитета по охране здоровья нижней палаты парламента РФ Татьяна Соломатина.