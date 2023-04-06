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В ГД объяснили, как будет работать закон о запрете вейпов для несовершеннолетних

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В ГД объяснили, как будет работать закон о запрете вейпов для несовершеннолетних
Фото: Unsplash

Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних затронет все виды электронных сигарет, даже те, в которых не содержится никотин. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 5 апреля, рассказала заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Татьяна Соломатина.

— Законопроект предусматривает запрет всех вейпов, в том числе безникотиновых. Никто точно не знает, что именно находится внутри этих устройств. Кроме того, никто не может дать гарантию их безопасности. Производители могут придумать хитрость и в будущем добавлять в безникотиновые вейпы еще более вредные вещества, — объяснила она.

По словам собеседницы «ВМ», законопроект организован ради сохранения здоровья будущих поколений россиян. Поэтому несовершеннолетние не смогут купить любые виды вейпов.

Более того, Соломатина надеется, что запрет в будущем коснется не только несовершеннолетних. Также сейчас планируется повлиять на рынок так, чтобы цены на электронные сигареты значительно поднялись.

Подробнее о возможном запрете вейпов — в материале «ВМ».

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который увеличивает с марта ставки акцизов на сигареты, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет, одновременно отменяя акциз на вейпы. «Вечерняя Москва» узнала, что будет с рынком, если электронные сигареты исчезнут.

Госдума Вейпы Россия Запреты
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