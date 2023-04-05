Закон о запрете вейпов для несовершеннолетних: как будет работать и кого коснется

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11 апреля Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Татьяны Соломатиной, продажу каких электронных сигарет хотят ограничить и коснется ли запрет только несовершеннолетних россиян.

По ее словам, депутаты планируют увеличить стоимость электронных сигарет в несколько раз, чтобы сделать их недоступными для подростков.

— Мне бы очень хотелось, чтобы данный запрет распространялся не только на детей. Но пока речь идет только о несовершеннолетних. Мы планируем повысить акцизы, чтобы вейпы стали дорогим продуктом, который будет невозможно купить подросткам. Мы бы хотели, чтобы цены на данные устройства были увеличены в несколько раз, — сказала эксперт.

Собеседница «ВМ» отметила, что законопроект коснется всех вейпов. Это необходимо, чтобы производители электронных сигарет не смогли добавлять в состав более опасные для здоровья вещества.

— Законопроект предусматривает запрет всех вейпов, в том числе безникотиновых. Никто точно не знает, что именно находится внутри этих устройств. Кроме того, никто не может дать гарантию их безопасности. Производители могут придумать хитрость и в будущем добавлять в безникотиновые вейпы еще более вредные вещества. Несовершеннолетним однозначно запретят продавать все виды данных устройств. Это необходимо для сохранения здоровья наших детей и будущих поколений россиян, — подчеркнула Соломатина.

В конце января спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Он предложил изучить эти вопросы в приоритетном порядке.

Минфин в свою очередь считает, что полный запрет в России вейпов и жидкостей для них может привести к большим потерям в федеральном бюджете.